Участник группы «Лесоповал» пошутил по поводу райдера коллектива

Шансон-группа «Лесоповал» присутствовала на всенародной танцплощадке «Ээхх, Разгуляй!». Ее участники в беседе с журналистами обнародовали условия своего райдера, который оказался очень простым и скромным.
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