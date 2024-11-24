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Мода и Шоу-бизнес

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Участник группы «Лесоповал» пошутил по поводу райдера коллектива

Участник группы «Лесоповал» пошутил по поводу райдера коллектива

Шансон-группа «Лесоповал» присутствовала на всенародной танцплощадке «Ээхх, Разгуляй!». Ее участники в беседе с журналистами обнародовали условия своего райдера, который оказался очень простым и скромным.

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