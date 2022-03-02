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"Литературная Премия имени Арсеньева постоянно открывает нам новые имена"

"Литературная Премия имени Арсеньева постоянно открывает нам новые имена"

Вот уже месяц, с 1 февраля 2022 года, идет прием заявок на получение Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" имени В.

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