Детектор лужи: ИИ найдет ямы и дефекты на дорогах в десятки раз быстрее

Российские ученые представили систему на основе искусственного интеллекта, предназначенную для автоматизированного контроля состояния дорог и выявления с высокой точностью дефектов дорожного полотна — ям, выбоин, нарушений разметки.
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