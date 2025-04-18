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Детектор лужи: ИИ найдет ямы и дефекты на дорогах в десятки раз быстрее

Детектор лужи: ИИ найдет ямы и дефекты на дорогах в десятки раз быстрее

Российские ученые представили систему на основе искусственного интеллекта, предназначенную для автоматизированного контроля состояния дорог и выявления с высокой точностью дефектов дорожного полотна — ям, выбоин, нарушений разметки.

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