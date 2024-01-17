Российские пловцы на открытой воде и прыгуны в воду не выступят на Олимпиаде-2024

Российские пловцы на открытой воде и прыгуны в воду не выступят на Олимпиаде в Париже. В Международной федерации плавания (World Aquatics) сообщили, что россияне не зарегистрировались для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе, который является последней возможностью отобраться на эти Игры.