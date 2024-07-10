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Китай

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В. Путин вручил премьер-министру Индии Н. Моди высшую государственную награду России

Москва, 9 июля /Синьхуа/ -- Президент РФ Владимир Путин во вторник вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди, который находится в России с официальным визитом, орден Святого апостола Андрея Первозванного -- высшую государственную награду страны.

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