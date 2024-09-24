Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Полно вам. Какой там взлет.  Да еще "невиданный"... ИНиколай Цискаридз...
  • Елена Смирнова
    к сожалению это было всегда в России, во все времена, и в царское время и в Российской империи и при СССР! Всегда! По...Николай Цискаридз...
  • Авас Анекак
    всех леберастов повеситьМакаревича из Изр...

Обещайте им что угодно, а резать мы их будем потом

Обещайте им что угодно, а резать мы их будем потом

   .

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Комментарии
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Андрей
и не дай бог к хохлу спиной повернуться..
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