Кулеба напомнил об отсутствии у Украины плана Б

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 апреля признался, что у Киева есть только план А — «принятие сильных решений» для страны, при этом он отказался прогнозировать перспективы принятия нового законопроекта о помощи Украине в конгрессе США.
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