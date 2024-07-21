Командир «Ахмата» извинился за поступок чеченца, который устроил скандал на пляже в Мариуполе. Что там произошло, почему пришлось извиняться? Что за скандал произошел на пляже в Мариуполе Telegram-канал Mash рассказал о конфликте, который произошел на Песчаном пляже в Мариуполе.
«Это недочеченец, это черт!»: что за скандал с Lexus на пляже в Мариуполе?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вы на 100% уверены в этом:? А я уверен, что никто хама не накажет, он сбежал в Чечню, а там суда нет.
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50 мин.
Кошмар
К сведению неграмотных придурков... Хиджаб, традиционная одежда мусульманских женщин. А Кадыров запретил носить никаб. А хиджаб никто нигде носить не запрещает. Ты хоть знаешь разницу между никабом и хиджабом, чучело томское?
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44 мин.
Е Пронина
живет в Севастополе, бизнес у него строительный)
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7 мин.
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