Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Кибишева
    Все всё прекрасно понимают. И кто в Госдуме не даёт принять надлежащие законы о миграции, и куда, и кому заносят для ..."Он очень больной...
  • Вадим БиберХам
    А перед отправкой в аллахом даденные каракумы нехай болезное сердечко лет 5 в Воркуте подлечит. Глядишь пособие отраб..."Он очень больной...
  • N N
    "Очень больной мальчик" вдруг бутылкой замахал, да ещё и как! Так, получается, и не больной он, раз палками-бутылками..."Он очень больной...

«Это недочеченец, это черт!»: что за скандал с Lexus на пляже в Мариуполе?

«Это недочеченец, это черт!»: что за скандал с Lexus на пляже в Мариуполе?

Командир «Ахмата» извинился за поступок чеченца, который устроил скандал на пляже в Мариуполе. Что там произошло, почему пришлось извиняться? Что за скандал произошел на пляже в Мариуполе Telegram-канал Mash рассказал о конфликте, который произошел на Песчаном пляже в Мариуполе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Вы  на 100%  уверены в этом:? А  я  уверен, что никто хама не накажет, он сбежал в Чечню, а  там суда  нет.
Ответить
50 мин.
Кошмар
К сведению неграмотных придурков... Хиджаб, традиционная одежда мусульманских женщин. А Кадыров  запретил носить никаб. А хиджаб никто нигде носить не запрещает. Ты хоть знаешь разницу между никабом и хиджабом, чучело томское?
Ответить
44 мин.
Е Пронина
живет в Севастополе, бизнес у него строительный)
Ответить
7 мин.

Картина дня

наверх