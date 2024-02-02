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Как живет Диана Шурыгина спустя семь лет после скандальной передачи

Как живет Диана Шурыгина спустя семь лет после скандальной передачи

История Дианы Шурыгиной, рассказанная в ток-шоу на федеральном канале, обсуждалось везде. Зрители запомнили привлекательную молодую девушку, которая откровенно призналась, что стала жертвой изнасилования.

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