Как живет Диана Шурыгина спустя семь лет после скандальной передачи

История Дианы Шурыгиной, рассказанная в ток-шоу на федеральном канале, обсуждалось везде. Зрители запомнили привлекательную молодую девушку, которая откровенно призналась, что стала жертвой изнасилования.
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