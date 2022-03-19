Глава СК РФ поручил ускорить сбор доказательств преступлений ВСУ на Донбассе

global look press/Russian Investigative Committee Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился ускорить процесс поиска улик для расследования преступлений украинских военных в Донбассе, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
global look press/Russian Investigative Committee Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился ускорить процесс поиска улик для расследования преступлений украинских военных в Донбассе, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Свежие комментарии