Ситуация к югу от Курахово после попадания отрядов ВСУ в окружение напоминает аналогичную ситуацию в Ольговском лесу под Курском В украинских медиа идёт обсуждение ситуации на Кураховском направлении.
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Ситуация к югу от Курахово после попадания отрядов ВСУ в окружение напоминает аналогичную ситуацию в Ольговском лесу под Курском В украинских медиа идёт обсуждение ситуации на Кураховском направлении.
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