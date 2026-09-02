Число раненных при ударе США по свадебной церемонии в Иране достигло 68

ТЕГЕРАН, 2 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 68 человек пострадали, 5 погибли в результате американского удара по месту проведения свадебной церемонии в городе Сирик в Иране.
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