Володин: Цены на квартиры должны быть под контролем

Льготная ипотека должна иметь целевой характер и отражать приоритеты развития государства, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин в соцсетях, комментируя решение президента распространить дальневосточную ипотеку на участников спецоперации.
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