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Парламентская газета

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Володин: Цены на квартиры должны быть под контролем

Володин: Цены на квартиры должны быть под контролем

Льготная ипотека должна иметь целевой характер и отражать приоритеты развития государства, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин в соцсетях, комментируя решение президента распространить дальневосточную ипотеку на участников спецоперации.

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