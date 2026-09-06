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ИА Регнум

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Биолог Божко назвала причины высокой активности слепней в Подмосковье

Биолог Божко назвала причины высокой активности слепней в Подмосковье

Активность слепней в Московском регионе связана с сокращением светового дня и приближением холодов. Об этом в воскресенье, 6 сентября, в беседе с ИА Регнум рассказала биолог Светлана Божко.

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