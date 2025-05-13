Трамп поставил России и Украине ультиматум, заявил Уиткофф

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум сторонам конфликта в Украине, настояв на необходимости прямых переговоров между Россией и Украиной.
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