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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Реунков: «Я уже смирился, что никогда не выступлю на чемпионатах мира и Европы. Хотя какое-то время мы верили в возвращение»

В забеге участвовали кенийские бегуны Филемон Бетт и Винсент Ятор, они не смогли финишировать.  «Сначала все шло не по плану, потому что кенийцы поймали очень хороший темп.

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