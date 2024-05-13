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Хави о 2:0: «Барса» провела хороший матч и вернула 2-ю строчку. Против «Сосьедада» всегда тяжело – не ожидали, что они выпустят 5 полузащитников»

В 35-м туре Ла Лиги каталонцы победили со счетом 2:0 и поднялись на 2-е место в таблице, опередив «Жирону» на 1 очко.

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