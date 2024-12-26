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В Актау прибыла делегация гражданской авиации Азербайджана

В Актау прибыла делегация гражданской авиации Азербайджана

В соответствии с правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской авиации и экспериментальной авиации Министерством транспорта создана комиссия по расследованию авиационного происшествия.

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