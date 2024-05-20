New York Times: ЧП с вертолетом Раиси произошло в деликатный момент

Крушение вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси произошло в «деликатный для международных отношений момент», пишет газета New York TimesИздание The New York Times обратило внимание, что авария с вертолётом президента Ирана Эбрахимом Раиси произошла в «деликатный для международных отношений момент».
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