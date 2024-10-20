Рекордное число французов оказались недовольны Макроном

Journal du Dimanche: 78 процентов французов не одобряют президента Макрона Опрос, проведенный компанией Ifop, показал, что рекордное число жителей Франции оказались недовольны президентом страны Эммануэлем Макроном.
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