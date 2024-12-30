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В России проиндексируют пенсии. Ответы на главные вопросы

В России проиндексируют пенсии. Ответы на главные вопросы

С 1 января 2025 года в России будут проиндексированы пенсии. Одинаковое повышение коснется как всех неработающих пенсионеров, чьи выплаты растут ежегодно, так и трудоустроенных, на которых индексация распространяется впервые с 2015-го года.

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