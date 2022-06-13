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Песков раскрыл темы, которые затронет Путин на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента отметил, что речь российского лидера будет чрезвычайно важной.  Влияние санкций против РФ и рост цен на энергоресурсы станут темами для пленарного заседания сессии Петербургского международного экономического форума.

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