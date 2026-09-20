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proavto21

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Личный опыт: 5500 км на рамном Haval H9 второго поколения

Личный опыт: 5500 км на рамном Haval H9 второго поколения

Рынок рамных внедорожников в России сжимается с каждым годом, и найти машину, которая сочетала бы честную конструкцию, современное оснащение и адекватный ценник, становится всё труднее.

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