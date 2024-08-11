Алжирский боксер Хелиф подала жалобу из-за травли в интернете

Известный алжирский боксер Иман Хелиф, недавно завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, обратился в прокуратуру Парижа с просьбой расследовать случаи домогательств в Интернете и киберпреступности.
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