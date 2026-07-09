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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Олимпиакос» отложил решение по будущему Кори Джозефа

Будущее защитника Кори Джозефа в « Олимпиакосе » должно определиться в ближайшие дни. Как сообщает Eurohoops, греческий клуб продлил срок принятия решения по командной опции в контракте игрока до 15 июля.

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