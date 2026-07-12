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Сборная России выиграла медальный зачёт Кубка Европы по дзюдо

Сборная России выиграла медальный зачёт Кубка Европы по дзюдо

Сборная России заняла первое место в медальном зачёте Кубка Европы по дзюдо. На турнире в Венгрии российские дзюдоисты не старше 21 года завоевали десять золотых, шесть серебряных и девять бронзовых наград.

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