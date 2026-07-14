США пересматривают правило о снижении радиации на атомных станциях

Американская Комиссия по ядерному регулированию (NRC) предложила поправку к своим давним принципам ядерной безопасности: удалить из нормативной базы требование, обязывающее операторов атомных электростанций поддерживать радиационное облучение персонала и населения на уровне «настолько низком, насколько это разумно достижимо» — ALARA (As Low As Reasonably Achievable).
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