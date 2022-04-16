Бывшего преподавателя сельхозакадемии Уссурийска подозревают в получении взяток

Бывшего преподавателя сельхозакадемии Уссурийска подозревают в получении взяток

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю продолжают расследование уголовного дела в отношении бывшего преподавателя ФГБОУ ВО "Приморская государственная сельскохозяйственная академия".

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