Депутаты предложили создать цензуру для артистов

На фото — две России. 1 июня в Москве у памятника святому великому благоверному князю Димитрию Донскому и в храме Димитрия Донского у Спасо-Андроникова монастыря граждане Святой Руси праздновали День этого великого русского святого.
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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
"Скорее всего мы с вами участвуем в раскрутке вот этой девушки". Т.е. организаторы не при чем, народ у нас такой, дерьмоподобный. Хитромудрому автору аплодисменты!
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9 час.
Надежда
Процесс отработан, проститутка из публичного дома2 уже мчится на Донбасс, где изобразит, что разгружает грузовик с нужными вещами для наших воинов! Вернее, подержит коробку, чтобы сделать эффектное фото для "оправдательного" видео в инете!((😡
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9 час.
Александр Светов
Безобразные фотографии! Осталось снять трусы и сесть покакать.
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5 час.
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