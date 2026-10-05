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Почему во время поездки на поезде многие пассажиры не уважают труд проводника?

Почему во время поездки на поезде многие пассажиры не уважают труд проводника?

Почему во время поездки на поезде многие пассажиры не уважают труд проводника? Мы часто путешествуем на поездах, и иногда нас поражает, как низко падает уровень культуры и воспитания некоторых пассажиров.

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