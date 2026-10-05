Почему во время поездки на поезде многие пассажиры не уважают труд проводника? Мы часто путешествуем на поездах, и иногда нас поражает, как низко падает уровень культуры и воспитания некоторых пассажиров.
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