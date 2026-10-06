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Царьград

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БМЗ выплавил почти 1 млн т стали и готовит праздник для родителей

БМЗ выплавил почти 1 млн т стали и готовит праздник для родителей

За январь–август Белорусский металлургический завод вышел на положительную рентабельность и выполнил все выплаты по коллективному договору, сообщил заместитель гендиректора Андрей Кулаковский на встрече с сотрудниками предприятия.

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