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Царьград

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Канцлер Германии Мерц надеется уладить торговый конфликт с США. Пока получается не очень

Канцлер Германии Мерц надеется уладить торговый конфликт с США. Пока получается не очень

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на разрешение торгового конфликта с США, который затрудняет немецкий автопром.

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