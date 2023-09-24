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Форвард «Сибири» Гоголев о 4:2 с «Барысом»: «Это то, во что хотим играть. Стремимся забивать больше, стало получаться»

«Гол — лучший ответ на доверие. У нашего звена с Прохоркиным и Беком было хорошее взаимопонимание, мы много разговаривали на льду.

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