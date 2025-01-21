Трамп заявил, что уволит более 1 тысячи назначенцев бывшей администрации

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что его офис занимается выявлением и увольнением более тысячи сотрудников бывшей администрации, которые не соответствуют требованиям новых властей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии