Электрический котёл и бойлер косвенного нагрева — схемы подключения

В большинстве частных домов, особенно расположенных за чертой города, технически отсутствует возможность подключения к центральным коммуникационным сетям: водоснабжения, канализации и отопления, но при этом проблем с электричеством, как правило, не существует.
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