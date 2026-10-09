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Русский Днепропетровск

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«Не останется ничего»: Украине предрекли страшное будущее

«Не останется ничего»: Украине предрекли страшное будущее

Андрей Лубенский 9 октября 2026 г., 6:06   В экспертном сообществе обсуждают «мирные» тренды в украинской политической тусовке и спорят, действительно ли это ….

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