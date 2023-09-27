Китайская жена предателя Власова: кем она была

Генерал-предатель Андрей Власов имел множество «побед на женском фронте». Известно о двух его женах — русской Анне Ворониной и немке Адельгейде Биленберг, а также о трех сожительницах — Агнессе Подмазенко, Ульяне Осадчей и Марии Вороновой.
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