Китайская жена предателя Власова: кем она была

Генерал-предатель Андрей Власов имел множество «побед на женском фронте». Известно о двух его женах — русской Анне Ворониной и немке Адельгейде Биленберг, а также о трех сожительницах — Агнессе Подмазенко, Ульяне Осадчей и Марии Вороновой.