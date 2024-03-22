В Нижегородской области следователями полиции возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму более 4,3 млн рублей

Следователями Следственного отдела МО МВД России «Павловский» возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Павлово Нижегородской области, который подозревается в совершении пяти преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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