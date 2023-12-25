Как исправить проблемы в коммуникациях рекрутера и заказчика

Марина Хадина, директор по развитию рекрутинговой CRM-системы Talantix от hh.ru, не первый год замечает, что непрозрачность коммуникаций, а вместе с ней и неоправданные ожидания по процессу подбора у рекрутеров и нанимающих руководителей — один из немногих вопросов, который не только не решается в компаниях, но и, к сожалению, его популярность только продолжает расти.