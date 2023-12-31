Верхняя граница призывного возраста в РФ повысилась с 27 до 30 лет

C 1 января верхняя граница призывного возраста в России будет повышена с 27 до 30 лет. Этот закон был подписан президентом Владимиром Путиным 4 августа 2023 года и предусматривает изменения в военной службе.
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