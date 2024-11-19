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  • korznickov Корзников
    Ну это возможно не совсем так потому как сам Иисус лично предупреждал об этом , что бы люди этого не делали .Как в Михайлов де...
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Названа самая красивая женщина Вселенной в уходящем 2024 году, какое место заняла русская красавица Валентина Алексеева

Названа самая красивая женщина Вселенной в уходящем 2024 году, какое место заняла русская красавица Валентина Алексеева

Названа самая красивая женщина Вселенной в уходящем 2024 году, какое место заняла русская красавица Валентина Алексеева Татьяна СергееваВ сердце Мехико, под яркими огнями и восторженными криками толпы, завершился 73-й конкурс красоты «Мисс Вселенная», ставший настоящим праздником женской красоты и таланта.

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