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Продажа ТРК «Родник» и «Алмаз», изъятых у Михаила Юревича, снова сорвалась

Продажа ТРК «Родник» и «Алмаз», изъятых у Михаила Юревича, снова сорвалась

ЧЕЛЯБИНСК, 6 августа, ФедералПресс. Третья попытка реализации крупнейших торговых центров «Родник» и «Алмаз», ранее принадлежавших бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, окончилась провалом.

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