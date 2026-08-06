Продажа ТРК «Родник» и «Алмаз», изъятых у Михаила Юревича, снова сорвалась

ЧЕЛЯБИНСК, 6 августа, ФедералПресс. Третья попытка реализации крупнейших торговых центров «Родник» и «Алмаз», ранее принадлежавших бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, окончилась провалом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии