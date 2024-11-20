Дебютный трейлер мобильной версии Final Fantasy 14 с полным функционалом оригиналь...

Дебютный трейлер мобильной версии Final Fantasy 14 с полным функционалом оригинальной игрыЭтим летом Square Enix официально подтвердила слухи о разработке мобильной версии Final Fantasy 14, которые активно циркулировали в игровом сообществе.
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