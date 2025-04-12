Последний «залп» уходящей зимы: какая погода ожидает калужан в выходные

Выходные не принесут значительных изменений в погоду средней полосы, но уже начнут проявляться первые признаки переменВыходные не принесут значительных изменений в погоду средней полосы, но уже начнут проявляться первые признаки перемен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)