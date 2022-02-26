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УЕФА - о компенсации Санкт-Петербургу за перенос финала Лиги чемпионов

УЕФА - о компенсации Санкт-Петербургу за перенос финала Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА заявила, что информация о финансовой компенсации оргкомитету финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге за перенос матча в Париж является конфиденциальной.

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