Конец безвиза с Таджикистаном: России бросили вызов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил безвизовый режим для граждан Таджикистана. Что мешает и России поступить подобным образом после чудовищного теракта в "Крокус Сити Холле", где главными исполнителями и их пособниками являются граждане именно этой республики?Напомним, ранее стало известно о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об отмене безвизового режима для граждан Таджикистана.