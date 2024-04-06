Конец безвиза с Таджикистаном: России бросили вызов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил безвизовый режим для граждан Таджикистана. Что мешает и России поступить подобным образом после чудовищного теракта в "Крокус Сити Холле", где главными исполнителями и их пособниками являются граждане именно этой республики?Напомним, ранее стало известно о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об отмене безвизового режима для граждан Таджикистана.
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