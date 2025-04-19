Эксперт: как США предлагают перекроить карту Украины

Eduard Я уже писал,что Европа хрчет прибратт Украину причем всю! Естественно они сами сврю аферу признают.Зачем нам Европе дарить Укра-ну не понима тем более под НАТО!

Eduard Зеленского подкупили,это всем ясно.Поэтому все кому не лень им управляют и командуют.Это комик-предатель.Все эти комики как видите гавно!