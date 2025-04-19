Эксперт: как США предлагают перекроить карту Украины Эксперт Виктор Сапрыка рассказал ВФокусе Mail о возможности реализации планов США по разделу Украины и назвал время, когда Россия остановится.
Эксперт: как США предлагают перекроить карту Украины
Комментарии
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Eduard
Я уже писал,что Европа хрчет прибратт Украину причем всю! Естественно они сами сврю аферу признают.Зачем нам Европе дарить Укра-ну не понима тем более под НАТО!
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15 час.
Eduard
Зеленского подкупили,это всем ясно.Поэтому все кому не лень им управляют и командуют.Это комик-предатель.Все эти комики как видите гавно!
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15 час.
Eduard
Зеленский год как НИКТО,это призрак в футболке.Его власть незаконная.Его поддерживают те ктр ему заплатил,а это преступление!
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15 час.
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