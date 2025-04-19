Друзья
БлогПравилаСтихипутешествияСказочнаяНеллиН-книгиюмор
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Друзья

10 468 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Зеленский год как НИКТО,это призрак в футболке.Его власть незаконная.Его поддерживают те ктр ему заплатил,а это прест...Эксперт: как США ...
  • Eduard
    Зеленского подкупили,это всем ясно.Поэтому все кому не лень им управляют и командуют.Это комик-предатель.Все эти коми...Эксперт: как США ...
  • Eduard
    Я уже писал,что Европа хрчет прибратт Украину причем всю! Естественно они сами сврю аферу признают.Зачем нам Европе д...Эксперт: как США ...

Эксперт: как США предлагают перекроить карту Украины

Эксперт: как США предлагают перекроить карту Украины

Эксперт: как США предлагают перекроить карту Украины Эксперт Виктор Сапрыка рассказал ВФокусе Mail о возможности реализации планов США по разделу Украины и назвал время, когда Россия остановится.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Я уже писал,что Европа хрчет прибратт Украину причем всю! Естественно они сами сврю аферу признают.Зачем нам Европе дарить Укра-ну не понима тем более под НАТО!
Ответить
15 час.
Eduard
Зеленского подкупили,это всем ясно.Поэтому все кому не лень им управляют и командуют.Это комик-предатель.Все эти комики как видите гавно!
Ответить
15 час.
Eduard
Зеленский год как НИКТО,это призрак в футболке.Его власть незаконная.Его поддерживают те ктр ему заплатил,а это преступление!
Ответить
15 час.
наверх