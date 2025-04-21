10 моделей обуви из далекого прошлого, которые снова в тренде этой весной

Если эти модели смогли пережить десятилетия забвения, значит, они действительно бессмертны. Кто бы мог подумать, что обувь, которую носили наши мамы и бабушки, этой весной снова окажется на пике популярности? .
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