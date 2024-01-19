Продюсер Фадеев откровенно признался, что ему комфортно работать с Лепсом

Музыкальный продюсер Максим Фадеев откровенно поделился о своем опыте сотрудничества с известным певцом Григорием Лепсом, признавшись, что для него работа с ним – это не просто творческое взаимодействие, но и настоящая дружба.
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