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И мёртвые с косами идут на Кремль...

И мёртвые с косами идут на Кремль...

Русские, есть тут такие? Или все давно уже ушли на Кремль с косами? Мне надо вас проинформировать, зачем вы туда идете.

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Комментарии
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Владимир Фердман
А вы посмотрите сколько людей ходит по улицам, так зачем нужна медицина, если они ходят, а то масло и молоко которое в холодильниках - это муляжи
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6 час.
L
Lyudmila
А у меня нет в холодильнике молока, мне его нельзя пить. Наверное придется покупать и выливать на камеру специально для поляков чтобы слюной захлебнулись.
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3 час.
ВР
Вова Рябов
Пора выставить счёт пшекам.пусть подумают.осмыслят и подумают.как будет расчёт
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2 час.

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